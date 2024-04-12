На уральском озере больше полусотни рыбаков унесло на льдине

Больше 50 рыбаков-южноуральцев оказались отрезаны от берега в Кунашакском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, инцидент произошел в четверг, 11 апреля, на озере Куракли-Маян в Кунашакском районе.