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Этот таинственный мир

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Познакомьтесь с РеТро – обезьянкой, успешно клонированной в Китае и живущей уже 2 года

Познакомьтесь с РеТро – обезьянкой, успешно клонированной в Китае и живущей уже 2 года

РеТро – первая в мире клонированная из соматических клеток макака-резус, которой удалось выжить. Ученые из Китая успешно клонировали макаку-резуса, которая смогла прожить более двух лет после своего рождения.

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