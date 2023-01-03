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WSJ: финансисты прогнозируют начало большой ротации на фондовом рынке США

WSJ: финансисты прогнозируют начало большой ротации на фондовом рынке США

Снижение курсов криптовалют, которое сопровождалось падением акций технологичных компаний, зафиксированное в конце 2022 года может сохраниться в 2023 году в условиях принятого Федеральной резервной системой США решения о повышении учетной ставки.

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