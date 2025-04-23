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Индзаги о 0:3: «Милан» заслужил победу, это правильно, что они вышли в финал. «Интер» должен был сделать больше, и я в первую очередь»

«Нерадзурри» проиграли «Милану» в ответном матче полуфинала турнира (0:3, первая игра – 1:1).  «Нам жаль наших болельщиков, которых сегодня было очень много.

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