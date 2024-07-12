Слушатели программы «Время героев» встретились с 76 наставниками

В перспективе еще 7 подобных мероприятий На базе Высшей школы государственного управления Президентской академии, которая выступает организатором Программы «Время героев», состоялась встреча с наставниками и их представителями.
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