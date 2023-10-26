ЦАХАЛ: подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 224 человек

Global Look Press/Yousef Masoud/Keystone Press Agency По последней уточненной информации, подтвержденное количество заложников движения ХАМАС, которых удерживают в секторе Газа, достигло как минимум 224 человек.
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