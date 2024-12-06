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Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы

Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы

Юрий Кот   На фоне приближения поражения Украины достаточно интересно читать их паблики, которые, в отличие от безголовых скакуасов, всё прекрасно понимают и просто зарабатывают.

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Комментарии
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владимир бандышевский
Придурки ,только из за памятника еще ничего не прилетело,а снесете,смысл вас жалеть?
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17 час.
Семен Демин
Верно.
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6 час.

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