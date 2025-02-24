NYT рассказала о планах американских госслужащих саботировать приказы Маска

Чиновники ряда американских ведомств решили воздержаться от исполнения приказа руководителя департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, дав указание коллегам не выполнять его требование, The New York Times.
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