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В МИД РФ назвали внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине

В МИД РФ назвали внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине

Введение на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН могло бы создать условия для дипломатического урегулирования конфликта и стать путем к миру в украинском конфликте.

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