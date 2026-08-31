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Два уголовных дела возбудили после конфликта бийчан из-за "украденного" ребенка

Два уголовных дела возбудили после конфликта бийчан из-за "украденного" ребенка

В полиции прокомментировали конфликт между жителями улицы Тургенева в Бийске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, после инцидента возбуждено два уголовных дела.

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