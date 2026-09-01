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Радимов ответил тренеру «Балтики»: «Прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг»

Радимов ответил тренеру «Балтики»: «Прежде чем искать фриков, стоит просто посмотреть вокруг»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов ответил тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву, которыйБывший футболист сборной России Владислав Радимов ответил тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву, который назвал Александра Мостового и Радимова фриками после критики в адрес главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.

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