Ивановцам представили статистику по потребительскому поведению в регионах

Совместное исследование ВТБ и технологической компании Platforma показало, что жители Дальнего Востока чаще всего выходят за покупками раньше жителей других регионов страны.
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