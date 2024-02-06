Небензя заявил о неслучайном выборе украинскими неонацистами цели в Лисичанске

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности в связи с ударом ВСУ по Лисичанску заявил, что время и цель обстрела города украинскими неонацистами были выбраны неслучайно, а также обвинил США в прямом соучастии в теракте против военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.