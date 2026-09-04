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Газета.ру

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Врач Зайцев: спирт и масло помогут вытащить таракана из уха

Врач Зайцев: спирт и масло помогут вытащить таракана из уха

При случайном попадании таракана в ухо лучше всего обратиться к врачу, однако, можно попробовать попытаться извлечь его самостоятельно при помощи водки или масла.

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