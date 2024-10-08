Спрятаться на Украине не удалось. Партизаны наказали латышских наёмников

В Сети появились кадры очередного партизанского поджога автомобиля на Украине. На этот раз сгорела машина латышских наёмников, и, по заявлению самих поджигателей, на то есть причины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Либералам лучше спасаться бегством": Первый день работы комбата Жоги на Урале. Вывод сделал Дугин
- Внезапный ход Белоусова: Русские рвутся к Днепру. Окружение Покровска - подорваны важнейшие мосты. Тысячи солдат бежали
- "Вторая юность". Путину исполнилось 72. Посыпались поздравления, в том числе неожиданные
Свежие комментарии