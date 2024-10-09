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Границы допустимого

Границы допустимого

Россияне четко расставляют границы допустимого вмешательства искусственного интеллекта. Делегировать бытовую рутину и различные мелкие дела, упростить коммуникацию с помощью ИИ многие наши сограждане (более 40%) будут только рады! Высокий рейтинг доверия мы видим в интернете вещей: смарт-часы, колонки и прочие умные помощники — в нашем восприятии это безопасная территория для внедрения ИИ, туда его пускать можно, для того он и нужен.

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