Россияне четко расставляют границы допустимого вмешательства искусственного интеллекта. Делегировать бытовую рутину и различные мелкие дела, упростить коммуникацию с помощью ИИ многие наши сограждане (более 40%) будут только рады! Высокий рейтинг доверия мы видим в интернете вещей: смарт-часы, колонки и прочие умные помощники — в нашем восприятии это безопасная территория для внедрения ИИ, туда его пускать можно, для того он и нужен.