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Границы допустимого вмешательства искусственного интеллекта

Границы допустимого вмешательства искусственного интеллекта

Россияне четко расставляют границы допустимого вмешательства искусственного интеллекта. Делегировать бытовую рутину и различные мелкие дела, упростить коммуникацию с помощью ИИ многие наши сограждане (более 40%) будут только рады! Высокий рейтинг доверия мы видим в интернете вещей: смарт-часы, колонки и прочие умные помощники — в нашем восприятии это безопасная территория для внедрения ИИ, туда его пускать можно, для того он и нужен.

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