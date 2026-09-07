В Польше значительно увеличилась агрессия в отношении украинцев, но пока без характера «массовой кампании» - украинский посол

За минувший год число агрессивных проявлений в адрес украинцев в Польше выросло примерно на треть. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, отметив, что рост напряженности ощутим, однако пока не позволяет говорить о скоординированной кампании против мигрантов.