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Мировое обозрение

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В Польше значительно увеличилась агрессия в отношении украинцев, но пока без характера «массовой кампании» - украинский посол

В Польше значительно увеличилась агрессия в отношении украинцев, но пока без характера «массовой кампании» - украинский посол

За минувший год число агрессивных проявлений в адрес украинцев в Польше выросло примерно на треть. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, отметив, что рост напряженности ощутим, однако пока не позволяет говорить о скоординированной кампании против мигрантов.

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