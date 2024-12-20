📜Именно сегодня, 20 декабря, но в далёком 1699 году, выдающийся Пётр I подписал указ о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
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📜Именно сегодня, 20 декабря, но в далёком 1699 году, выдающийся Пётр I подписал указ о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.