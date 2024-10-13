General Motors представила PowerBank: батарею, которая может конкурировать с Tesla PowerWall

Подразделение General Motors GM Energy представило PowerBank, — стационарный аккумуляторный блок для хранения энергии, который даёт владельцам электромобилей возможность хранить и передавать энергию из электросети и интегрировать его с солнечными панелями.
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