Ваш ребёнок попросит добавки фото: Shutterstock/Fotodom.ruНе знаете, чем накормить ребёнка? Приготовьте ему нежные котлеты из филе индейки, а картофельное пюре или домашний картофель по-деревенски станут идеальным гарниром для сытного и полезного блюда.
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