Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    А надо ли такого скота оставлять в живых?Выколол глаз разв...
  • андрей картаев
    автор не в теме бананы вообще то перевозят в холодильниках и везут морем много дней  и везут зелеными  и за пару дней...10 продуктов, кот...
  • Михаил Чернов
    Хрень какую-то пишут. Одень любого ребёнка , дай ему образ - не ошибёшься...Настенька из «12 ...

Сочные и нежные котлеты из индейки с перепелиными яйцами и сыром — диетический обед для самых маленьких

Сочные и нежные котлеты из индейки с перепелиными яйцами и сыром — диетический обед для самых маленьких

Ваш ребёнок попросит добавки фото: Shutterstock/Fotodom.ruНе знаете, чем накормить ребёнка? Приготовьте ему нежные котлеты из филе индейки, а картофельное пюре или домашний картофель по-деревенски станут идеальным гарниром для сытного и полезного блюда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх