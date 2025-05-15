«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м: 15 побед, 2 ничьих

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Сегодня команда Ханси Флика одолела «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре. В последний раз «блауграна» уступала в чемпионате 21 декабря 2024 года – «Атлетико» (1:2).