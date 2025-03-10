В смертельном ДТП в Воронежской области погибли два человека

Вчера, 9 марта, на трассе «М4-Дон» автомобиль вылетел с дороги на обочину и перевернулся. По данным полиции, вчера, 9 марта, на трассе «М4-Дон» 26-летний воронежец не справился с управлением автомобиля, из-за чего «Мерседес Бенц» съехал с трассы и перевернулся.
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