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Царьград

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Экс-министр финансов Армении Хачатрян остался без медпомощи в СИЗО

Экс-министр финансов Армении Хачатрян остался без медпомощи в СИЗО

Бывший руководитель Министерства финансов и Комитета государственных доходов Армении Гагик Хачатрян по-прежнему лишён врачебной помощи, которая требуется с учётом его состояния.

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