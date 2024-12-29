В США одной фразой охарактеризовали Украину

HB

Halszka Brzozowska

По моему мнению....Совершенно вопиюще, что в Украине и во многих странах существует коррупция. Ведь министры и чиновники зарабатывают гораздо больше, чем остальное общество. Если они получают «подарки», им следует немедленно отдать их на благотворительность....Каждый руководитель страны должен в первую очередь заняться этим вопросом.