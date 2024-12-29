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В США одной фразой охарактеризовали Украину

В США одной фразой охарактеризовали Украину

В Европе сейчас нет более коррумпированной страны, чем Украина. Такой фразой страну охарактеризовал обозреватель издания American Thinker.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
По моему мнению....Совершенно вопиюще, что в Украине и во многих странах существует коррупция. Ведь министры и чиновники зарабатывают гораздо больше, чем остальное общество. Если они получают «подарки», им следует немедленно отдать их на благотворительность....Каждый руководитель страны должен в первую очередь заняться этим вопросом.
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