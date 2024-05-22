Рекламная компания "Инфо-Ю" отмечает своё 21-летие

Сегодня, 22 мая, рекламная компания "Инфо-Ю" отмечает 21-летие. С 2003 года компания помогает бизнесу двигаться к цели, органам муниципальной, региональной и федеральной власти - проводить социально-значимые мероприятия, оказывать информационную поддержку патриотическим, спортивным, культурным, образовательным, развлекательным акциям, а своим сотрудникам - расти и развиваться.