Трамп отказался обсуждать визит Путина в Вашингтон до "заключения сделки" по Украине

Президент США Дональд Трамп считает своей целью достижение соглашения по Украине. В этой связи он не намерен обсуждать возможный визит российского лидера Владимира Путина в Вашингтон, пока договоренности не состоялись, сообщает во вторник, 18 марта, .
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