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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газизов о Кокорине и Дзюбе в «Махачкале»: «По спортивным, человеческим и моральным качествам ни к кому из них вопросов нет, но это не наш путь просто»

Генеральный директор махачкалинского « Динамо » Шамиль Газизов рассказал, почему в команду не перешли нападающие Александр Кокорин и  Артем Дзюба .

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