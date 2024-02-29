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В Киеве признали ликвидацию элитного отряда спецназа в Херсонской области

В Киеве признали ликвидацию элитного отряда спецназа в Херсонской области

pixabay.com   Сегодня 752 прочитали Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале сообщили, что ранее в Херсонской области была уничтожена диверсионная группа ССО ВСУ.

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