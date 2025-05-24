❗️⚡️Россия стала мировым лидером по производству и применению FPV-дронов средней дальности. Управляемые по волоконно-оптическому кабелю дроны меняют линию фронта и тактику ведения боевых действий.
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❗️⚡️Россия стала мировым лидером по производству и применению FPV-дронов средней дальности. Управляемые по волоконно-оптическому кабелю дроны меняют линию фронта и тактику ведения боевых действий.