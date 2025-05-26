Мошенники начали воровать данные родителей через фальшивые школьные опросы

МВД России зафиксировали новую схему обмана, нацеленную на родителей школьников. Злоумышленники начали рассылать сообщения от имени родительских комитетов или школьных активистов, предлагая пройти опрос о качестве питания или организации мероприятий.
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