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Мировое обозрение

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Власти Москвы планируют снизить число трудовых мигрантов

Власти Москвы планируют снизить число трудовых мигрантов

Власти Москвы намерены сократить количество трудовых мигрантов. На сегодняшний день в столице РФ большая часть иностранцев работает в таких отраслях, где не желают работать местные жители – уборка улиц, строительство и т.

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