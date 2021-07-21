Русская весна

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Одесситы ответили на вопрос, едины ли русский и украинский народы (ВИДЕО)

Одесситы ответили на вопрос, едины ли русский и украинский народы (ВИДЕО)

Статья Владимира Путина о единстве русских и украинцев наделала немало шума, и круги по воде расходятся до сих пор.

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Николай Зайчиков
Так есть одесситы и есть хохлы Да и вообще вся украина по моему разделилась на 2 лагеря за русских и против
Лидия Санникова
Украинцы не национальность. Если хохлы, считают себя отдельными, так и говорите-мы хохлы, это наша идентификация. Нечего все национальности по одну гребенку.
Николай Зайчиков
Украинцы это менталитет , насмотрелся на них еще в армии в начале 70 годов . Наверное не было гаже их

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