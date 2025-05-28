В РФ начали внедрять системы социального обеспечения для семей военных

Это проект Минобороны Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева рассказала о старте программы по запуску автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО) для военнослужащих и членов их семей во время рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа.
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