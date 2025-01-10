США ужесточили санкции против России: в списке нефтесервисные компании и высокопоставленные лица

ВАШИНГТОН, 10 января, ФедералПресс. Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, касающегося России, включив в него ряд высокопоставленных деятелей и более чем 30 нефтесервисных компаний.
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