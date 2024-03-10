Ужасный конец или ужас без конца: "The Guardian" назвала главную цель российских войск западнее Донецка

«Авдеевская тактика» — зачистка опорников ВСУ авиабомбами — приводит к огромным потерям ВСУ на всех участках фронта Авдеевский участок остается абсолютным оперативно-тактическим приоритетом для Российской армии.
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