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Калужские новости

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В Калуге на покупку искусственных елей планировали потратить более 10 млн р

В Калуге на покупку искусственных елей планировали потратить более 10 млн р

В этом году на улицах Калуги в преддверии Нового года появятся новые искусственные ели с гирляндами, на покупку которых планировали потратить более 10 миллионов рублейВ этом году на улицах Калуги в преддверии Нового года появятся новые искусственные ели с гирляндами, на покупку которых планировали потратить более 10 миллионов рублей.

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