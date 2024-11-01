В Калуге на покупку искусственных елей планировали потратить более 10 млн р

В этом году на улицах Калуги в преддверии Нового года появятся новые искусственные ели с гирляндами, на покупку которых планировали потратить более 10 миллионов рублейВ этом году на улицах Калуги в преддверии Нового года появятся новые искусственные ели с гирляндами, на покупку которых планировали потратить более 10 миллионов рублей.
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