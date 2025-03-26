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Царьград

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Во Франции экстренно развернули в небе самолёт из-за неожиданной причины

Во Франции экстренно развернули в небе самолёт из-за неожиданной причины

Пассажир потерял телефон в самолёте, следовавшем из Парижа в Гваделупу. Борт вернули в аэропорт спустя два часа после начала полёта.

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