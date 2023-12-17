Два внедорожника Toyota Land Cruiser 70 с разными типами мотора сравнили в гонке

Классический внедорожник Toyota Land Cruiser 70 выпускается уже четыре десятилетия и сходить со сцены вроде бы пока не собирается — по крайней мере, в нынешнем году модель претерпела очередное обновление.
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