Звезды с «Песни года» опровергли информацию о массовом заражении гриппом

Информация, полученная от участников фестиваля «Песня года-2023» и новогоднего вечера «Жара», говорит о том, что большинство артистов, присутствовавших на этих мероприятиях, чувствуют себя прекрасно и их здоровью ничего не угрожает, пишет РБК.