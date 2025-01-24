В Татарстане местами возможна метель, похолодание утром и потепление днем

В пятницу, 24 января, в Татарстане днем пройдет небольшой снег, в некоторых районах возможна метель. Ветер в этот день, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается южный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, но местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду.