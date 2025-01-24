НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Татарстане местами возможна метель, похолодание утром и потепление днем

В Татарстане местами возможна метель, похолодание утром и потепление днем

В пятницу, 24 января, в Татарстане днем пройдет небольшой снег, в некоторых районах возможна метель. Ветер в этот день, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается южный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, но местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх