Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни

Сергей Крутов

Что то не понял я позыва статьи. Началось с Одинокого мужчины и домработницы и на этом всё закончилось. О чём разговор. Найти работницу подешевле ? Или всё таки найти любовницу с функцией работницы. В жизни всякие варианты возможны. На мой взгляд полноценная домработница для одинокого мужчины подразумевает совместное проживание на одной площади с интимными отношениями. Её содержание и оплата предмет разговора. У женщины постоянный партнёр, постоянное жильё с коммунальными услугами, постоянное питание на которое ей не надо тратиться. И ещё 11 тысяч на карманные расходы. Так что реальный доход значительно больше. Возможно возникнет и что то большее чем просто интим.