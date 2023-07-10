Недавно прочитала, как один холостой гражданин похвалялся своей домработницей. Она у него, якобы, и убирает, и стирает, и готовит.
Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни
Комментарии
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Сергей Крутов
Что то не понял я позыва статьи. Началось с Одинокого мужчины и домработницы и на этом всё закончилось. О чём разговор. Найти работницу подешевле ? Или всё таки найти любовницу с функцией работницы. В жизни всякие варианты возможны. На мой взгляд полноценная домработница для одинокого мужчины подразумевает совместное проживание на одной площади с интимными отношениями. Её содержание и оплата предмет разговора. У женщины постоянный партнёр, постоянное жильё с коммунальными услугами, постоянное питание на которое ей не надо тратиться. И ещё 11 тысяч на карманные расходы. Так что реальный доход значительно больше. Возможно возникнет и что то большее чем просто интим.
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12 час.
Ольга Лутаева
Вы ничего не путаете? За еду, сомнительного качества квартиру и секс полностью обслуживать мужчину? Ой, ещё 11тысяч на карман. Не слишком ли у мужчины запросы шкалят?
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5 час.
Платон Платонов
Если мужик живёт один, то он и не мусорит практически, уборка займёт час в неделю. За 4 часа в месяц получать 11 тыров, это очень хороший бизнес.
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1 час.
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