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В России судят военного ВСУ, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя за незнание украинского языка

В России судят военного ВСУ, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя за незнание украинского языка

В российский суд поступило первое дело в отношении боевика ВСУ, который совершил насильственные действия по отношению к гражданским лицам в Мариуполе.

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