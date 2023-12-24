Покажу вам подборку нереальной трёхмерной вышивки: талантливые мастерицы творят невероятные чудеса с помощью ниточек

Меня вышивка не перестает удивлять! Только отходишь от одной красоты, как появляется другая! Да какая - я бы сказала нереальная! Согласитесь, что сложно поверить, что это вышивка! Удивительно, как с помощью ниточек можно создать такую красоту! Или, здесь не только ниточки? Что думаете? Что могут использовать рукодельницы кроме ниточек, создавая такие творения? На фото выше вы видите гриб на очень близком расстоянии.