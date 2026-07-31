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«Прислуживала в номерах и делила его с женой»: почему Ирина Понаровская сама ушла от Сосо Павлиашвили

«Прислуживала в номерах и делила его с женой»: почему Ирина Понаровская сама ушла от Сосо Павлиашвили

Выход автобиографической книги Ирины Понаровской несколько лет назад вновь привлек внимание к одной из самых обсуждаемых страниц ее личной жизни.

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