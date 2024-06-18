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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек Словакии Лоботка об 1:0 с Бельгией: «Возможно, нам немного повезло. Нельзя рассчитывать, что будем громить всех подряд» 

«Возможно, нам немного повезло, но мы шли на победу. Конечно, я рад награде лучшему игроку, но еще больше рад победе.

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