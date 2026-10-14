Средневековый пергамент сохранил следы вируса овечьей оспы

Старинные книги могут рассказать о прошлом гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Исследователи из Университета Йорка и Бодлианской библиотеки в Оксфорде обнаружили в средневековом пергаменте следы ДНК вируса овечьей оспы.