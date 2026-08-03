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FiNE NEWS

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Трамп заявил о необходимости уступок обеих сторон в конфликте на Украине и уточнил позицию США по лицензиям на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп 1 августа 2026 года на заседании кабинета министров и в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости компромиссов обеих сторон — Украины и России — для урегулирования конфликта на Украине.

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Комментарии
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Николай Денисов
Никаких уступок со стороны России не ждите! Их не будет!
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1 м.