Трамп заявил о необходимости уступок обеих сторон в конфликте на Украине и уточнил позицию США по лицензиям на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп 1 августа 2026 года на заседании кабинета министров и в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости компромиссов обеих сторон — Украины и России — для урегулирования конфликта на Украине.
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