Трамп об урегулировании конфликта на Украине: всё идёт хорошо

Геннадий Бережнов

Диалог по мирному урегулированию украинского конфликта идёт с США, которые в своих интересах его и развязали. И как тут можно его разрешить, если и Англия с ЕС хотят продолжения. Только одно - Победа и капитуляция приведут к окончанию его! Закончить в этом году конфликт при таком либеральном подходе не получится. Для мощных войсковых операций сил видимо не достаточно. А применение мощного оружия МО не решается.