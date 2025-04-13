Ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта положительно оценил президент США Дональд Трамп.
Трамп об урегулировании конфликта на Украине: всё идёт хорошо
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Диалог по мирному урегулированию украинского конфликта идёт с США, которые в своих интересах его и развязали. И как тут можно его разрешить, если и Англия с ЕС хотят продолжения. Только одно - Победа и капитуляция приведут к окончанию его! Закончить в этом году конфликт при таком либеральном подходе не получится. Для мощных войсковых операций сил видимо не достаточно. А применение мощного оружия МО не решается.
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