Какие приметы в великий праздник Рождества 7 января помогут считать мощные сигналы от Бога Алёна ЮрьеваРождество, праздник света и радости, носит в себе не только глубокие религиозные смыслы, но и вековые обычаи, неразрывно связанные с приметами и суевериями.
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