Какие приметы в великий праздник Рождества 7 января помогут считать мощные сигналы от Бога Алёна ЮрьеваРождество, праздник света и радости, носит в себе не только глубокие религиозные смыслы, но и вековые обычаи, неразрывно связанные с приметами и суевериями.